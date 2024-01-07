Россиянин Андрей Комаров, студент университета Эдинбурга в Шотландии, рассказал, что подвергался травле со стороны других учащихся из-за своей патриотической позиции.«”Травля началась с двух событий. Сперва я позвал других студентов посмотреть парад 9 Мая у себя в общежитии, а после у меня состоялась дискуссия со студенткой из Литвы. Я в ней сказал, что Бучи в том виде, как ее представляют западные СМИ, не было, а я считаю для себя неприемлемым осуждать свою страну”, – рассказал он РИА Новости.

Поле этого, по словам Комарова, у него начались проблемы. Упомянутая студентка пожаловалась на него в различные учебные организации, исказив его слова, а после к травле присоединилось украинское сообщество Университета Эдинбурга.«”Они травили меня в интернете и отчасти в реальной жизни. Глава сообщества писала посты в социальных сетях, где представляла не только мою позицию, но и выдумки. Например, она утверждала, что я ненавижу геев или призываю к насилию. В итоге их сообщество написало открытое письмо в вуз с требованием “удалить” меня из университета, поскольку я и студенты с похожим на мое мнением – это опасность для украинцев”, – отметил Комаров.

Основными участниками травли были украинцы и им сочувствующие, рассказал студент, однако были и россияне, которые осудили свою страну после февраля 2022 года. При этом, отметил Комаров, университет бездействовал и не предпринимал попыток его защитить.«”У нас не было механизма, через который я бы мог обратиться за защитой, несмотря на то, что происходившее было интернет-травлей, что по законам Великобритании является преступлением”, – заключил Комаров.

Радио Sputnik писало, что украинцы устроили травлю студентам из Индии.

Взято отсюда.