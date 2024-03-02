“Начнут рушиться уже летом”. Британский эксперт о ситуации в зоне СВО

Оборона украинской армии потерпит крах из-за острой нехватки боеприпасов, считает британский эксперт Александр Меркурис.«

"Военные эксперты и аналитики в области внешней разведки говорят о том, что украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом. Эти выводы хорошо стыкуются с сообщениями о том, что у Украины остались запасы оружия только чтобы продержаться до июня", – приводит его слова РИА Новости.

Меркурис в своем блоге на YouTube выразил мнение, что в дальнейшем дефицит боеприпасов для ВСУ станет “экстремальным”.

Радио Sputnik ранее писало, что в США заговорили о шаге НАТО, за который придется заплатить

Взято отсюда.