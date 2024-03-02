реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Начнут рушиться уже летом”. Британский эксперт о ситуации в зоне СВО

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Начнут рушиться уже летом". Британский эксперт о ситуации в зоне СВО

Оборона украинской армии потерпит крах из-за острой нехватки боеприпасов, считает британский эксперт Александр Меркурис.«

"Военные эксперты и аналитики в области внешней разведки говорят о том, что украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом. Эти выводы хорошо стыкуются с сообщениями о том, что у Украины остались запасы оружия только чтобы продержаться до июня", – приводит его слова РИА Новости.

Меркурис в своем блоге на YouTube выразил мнение, что в дальнейшем дефицит боеприпасов для ВСУ станет “экстремальным”.

Радио Sputnik ранее писало, что в США заговорили о шаге НАТО, за который придется заплатить

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Вместе с экспертами разбираемся, как изменятся цены на новостройки и…

Узнать больше
Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет…

Узнать больше
Синоптик Вильфанд: облачная погода и +2°C ожидается в Москве 8 марта

Синоптик Вильфанд: облачная погода и +2°C ожидается в Москве 8 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp