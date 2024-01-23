Над Белгородской областью сбита воздушная цель, сообщил губернатор

Система ПВО сбила воздушную цель над Валуйским городским округом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«
"В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель – в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал он в Telegram-канале.
Радио Sputnik ранее сообщало, что силы ПВО перехватили беспилотники над Московской и Ленинградской областями.
Взято отсюда.