Над Белгородской областью сбита воздушная цель, сообщил губернатор

Система ПВО сбила воздушную цель над Валуйским городским округом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель – в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал он в Telegram-канале.

Радио Sputnik ранее сообщало, что силы ПВО перехватили беспилотники над Московской и Ленинградской областями.

Взято отсюда.