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Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

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Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны.«”Девятнадцатого января около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области”, – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинский дрон при подавлении российской ПВО сбросил снаряд на нефтебазу.«

"При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты", — написал он в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что Средства РЭБ уничтожили над Брянской областью три украинских ударных дрона.

Взято отсюда.

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