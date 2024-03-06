реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Над Воронежской областью ликвидированы три украинских БПЛА

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Над Воронежской областью ликвидированы три украинских БПЛА

Силы ПВО обнаружили и ликвидировали над территорией Воронежской области очередной беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.«

"Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется", – написал он в Telegram.

Ранее в среду губернатор Воронежской области сообщал об уничтожении двух украинских дронов над территорией региона.

Радио Sputnik писало ранее об особенностях полета украинских дронов.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Особенный день. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 29 февраля

Особенный день. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 29 февраля

Каждого сегодня ждет какая-то уникальная возможность Красота зимней природы /…

Узнать больше
На аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел

На аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел

ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Архивное фото Первый котел…

Узнать больше
В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В Старооскольском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото Ракетная опасность объявлена в Старооскольском…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp