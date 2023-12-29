“Нагло, но это реальность”. Политолог о реакции в Киеве на помощь США

Новый пакет помощи США в размере 250 миллионов долларов был встречен на Украине “с прохладной благодарностью”, украинские чиновники предупредили, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий, пишет The Washington Post.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал новый пакет помощи “скромным” и направленным на то, чтобы “продержаться еще некоторое время”. Для Киева это свидетельство того, что “с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы”, добавил он.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации “Центр политического просвещения” Иван Мезюхо прокомментировал публикацию.«”Негодование украинских чиновников объяснимо. 250 миллионов долларов – это капля в море в бездонной коррупции. Для настолько коррумпированной страны, как Украина, этих денег может не хватить даже на социальные выплаты, потому что их львиная доля будет разворована. Этим объясняются критические комментарии должностных лиц Украины. Я думаю, что США нужно привыкать к тому, что на Украине начинают публично выражать свое негодование малыми суммами. Это выглядит нагло, но это реальность”, – сказал Иван Мезюхо.

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