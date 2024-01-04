Найденные в Белгороде неразорвавшиеся снаряды обезврежены на полигоне

Найденные в Белгороде неразорвавшиеся боеприпасы успешно обезврежены на полигоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«
"Взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне без последствий", – написал в Telegram-канале глава региона.
В связи с этим он выразил благодарность военнослужащим Минобороны, Росгвардии, сотрудникам МЧС, регионального МВД и Управления региональной безопасности, а также сводным отрядам территориальной самообороны Белгородского района и Белгорода, администрациям Белгородского района и города Белгорода, своим заместителям, “но главное – всем жителям города и района за слаженные действия в целях обеспечения безопасности в текущей ситуации”.
В среду и четверг около 600 жителей Белгорода были эвакуированы из-за обнаружения неразорвавшихся боеприпасов на улице Красноармейской в микрорайоне Улитка.
В четверг днем радио Sputnik сообщило, что в школах Белгородской области решили продлить новогодние каникулы.
Взято отсюда.