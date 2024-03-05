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Нарышкин рассказал о реакции США на уничтожение ВСУ самолета с пленными

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Нарышкин рассказал о реакции США на уничтожение ВСУ самолета с пленными

В Вашингтоне очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего пленных украинских военнослужащих, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В интервью программе “Соловьев.Live” он выразил надежду, что у американцев вызывают “определенное отвращение самые грубые методы работы украинской СБУ и военной разведки”.«”Во всяком случае, я могу вам сказать, что реакция высоких американских кабинетов на уничтожение нашего транспортника, который вез (украинских пленных, – ред.), была очень негативной”, – цитирует Нарышкина РИА Новости.

Радио Sputnik сообщило, что источник рассказал о британском следе в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными.

Взято отсюда.

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