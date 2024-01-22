США начали формировать на Украине колониальную администрацию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.«

"По поступающим в СВР данным, руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей", – приводят "Известия" сообщение пресс-бюро.

Нарышкин добавил, что по замыслу США, данная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

Радио Sputnik сообщало, что, по данным СВР, Брюссель рассматривает пять возможных преемников Владимира Зеленского.

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