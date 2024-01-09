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Навоз и ныне там. В ФРГ бунт фермеров поддержали железнодорожники

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Навоз и ныне там. В ФРГ бунт фермеров поддержали железнодорожники

Ведущие обозреватель радио Sputnik

При всем многообразии протестных лозунгов немецким фермерам, что с понедельника заполонили города Германии тракторами, одного все-таки не достает. Чисто по-русски потребовать у Олафа Шольца, чтобы сказал: “триста”. Ибо неча трогать тракториста. А то, ишь ты, чего удумал – лишить аграриев субсидий на дизтопливо и налоговых льгот. И так едва концы с концами сводят, а с них еще и последние портки снимают. Ладно было бы ради чего, но это же только для того, чтобы заткнуть ими дыру. И в бюджете, который, к слову, так до сих пор и не приняли, и в голове, не способной изобрести что-нибудь пооригинальней пошлого фискального ужесточения.

Поэтому крестьянский бунт. Сельхозтехника блокирует магистрали так, что ни пройти ни проехать. Это – бан на автобан. Или, как окрестили эту акции те бюргеры, что за рулем, “Автобаны и баны”. Это не экоактивисты со своим юродивым сидением на дороге. Эти, если что, и на вилы поднять могут. В административных центрах не лучше. Там улицы полны неожиданностей. И не детских. Навоз вываливается кучно, масштабно, в аккурат перед органами госуправления. Вот пусть теперь власти попробуют отлить из него пулю. Они же ради этой дуры жертвуют всем, что страна наживала десятилетиями. Шольцу хватило двух лет, чтобы извести четвертую экономику мира.

Может, не все здесь одобряют фермерские методы протеста, но три четверти считают, что еще два года для такого канцлера – это перебор. Другой вопрос, что спроси у них: а чем, допустим, глава бундесвера лучше? Ответят, не раздумывая: чем Шольц. Поскольку сейчас им крайне важно избавиться от этой “плесени”. То, что ею поражена вся германская номенклатура, они, вероятно, еще не догадались. И почему на Украину восемь миллиардов евро есть, а на льготы аграриям нет, – тоже. Потому тот же Борис Писториус и возглавляет у них рейтинг самых популярных политиков. Хотя секрет его успеха только в том, что к экономике он пока не имеет никакого отношения.

Но стоит ему прибрать и ее к рукам, наверняка, сделает военной. Уже грезит о том, заставляя страну привыкать к мысли о неизбежности третьей мировой. А если так, то в следующий раз мужики от сохи поедут не на тракторах, а на танках. И сразу на Восточный фронт. Причем такая перспектива им светит и в случае возвращения к власти ХДС/ХСС. Если даже премьер-министр Баварии Маркус Зедер, уж на что слывший человеком благоразумным, и тот теперь призывает наносить удары вглубь России немецкими ракетами “Таурус”. Для начала – руками укронацистов. Но те ведь уже на исходе.

Впрочем, пока в Германии не все то коричневое, что “чума”. Сейчас это всего лишь навоз. Вляпался в него Шольц по самое, как говорится, не балуй. И это еще не предел. С 9 января четырехдневная забастовка железнодорожников. А это значит, что “локомотив Европы” остановится уже и в прямом смысле. Кстати, может, хоть они все-таки потребует от канцлера сказать: “триста”. С машинистом это числительное тоже очень неплохо рифмуется.Прямой эфирФермеры Германии снова недовольны. Поможет ли им правительство?Вчера, 15:04

Взято отсюда.

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