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Назначенные Киевом власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Назначенные Киевом власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.«”В Херсоне пока что громко”, – написал он в Telegram-канале.

Мрочко утверждает, что обстрел с левого берега Днепра длится довольно долго.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik также сообщило о прогремевшей в городе Кременчуг Полтавской области Украины серии взрывов.

Взято отсюда.

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