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Назван признак ухудшения умственных способностей у младенцев

редактор ГОРНЯК2201 минуты

UEA: задержка в росте младенца может ухудшить его умственные способности

Ученые из Университета Восточной Англии (UEA) выяснили, что задержка физического роста в возрасте шести месяцев связана с отклонениями работы мозга от нормы и может привести к ухудшению умственных способностей. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Врачи сравнили зрительную рабочую память у детей с задержкой роста и без нее. Этот показатель отражает объем памяти, доступной для обработки визуальной информации. Всего в исследование включили более 200 детей в возрасте шести месяцев. Мозговую активность и когнитивные способности младенцев оценивали в возрасте от шести до девяти месяцев, а затем еще раз через год.

Оказалось, что зрительная рабочая память младенцев с медленным физическим ростом была нарушена. Также они чаще отвлекались, что связано с ухудшением умственных способностей в долгосрочной перспективе. Как выяснили ученые, к этому привело нарушение работы мозговой сети, которая обычно участвует в распределении внимания на объекты или задачи, подавлении отвлечения и сохранении объектов в рабочей памяти.

Интересно, что дети, которые имели высокие умственные способности, несмотря на задержку роста, также имели чрезвычайно хорошую зрительную память в возрасте от шести до девяти месяцев.

Задержка роста часто бывает вызвана плохим питанием или общим плохим здоровьем. Предыдущие исследования показали, что она может привести к ухудшению когнитивных способностей, но в более позднем возрасте. Новое исследование впервые обнаружило эту связь в младенчестве и предполагает, что усилия по улучшению рабочей памяти в первые месяцы жизни могут уменьшить или предотвратить когнитивные нарушения в дальнейшем.

Ранее ученые выяснили, как защитить ребенка от ожирения.

горняк

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