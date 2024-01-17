Названо условие для продления Россией мандата офиса ОБСЕ по свободе СМИ

Россия продлит полномочия офиса ОБСЕ по свободе СМИ только при условии смены представителя этого подразделения, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, российская сторона считает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро несостоятельной на этом посту, так как она “продолжает исповедовать крайне односторонний подход к исполнению своего мандата”.«

"Нас эта ситуация не устраивает, поэтому мы, продлив в порядке компромисса ее полномочия наряду с остальными руководителями ОБСЕ до сентября текущего года, будем исходить из того, что дальнейшая работа этого офиса после сентября 2024 года будет возможна только при наличии нового представителя", – сказал Буякевич РИА Новости.

Дипломат пояснил, что Рибейро не реагирует “на вопиющие факты попрания свободы СМИ на Украине”, в числе которых, по его словам, принятие нового закона о медиа, де-факто тотальная зачистка информационного пространства от оппозиционных средств массовой информации, преследование журналистов и физические расправы над журналистами на территории, контролируемой киевским режимом.«”Зато она усердно публикует пресс-релизы об ухудшении медиаландшафта в Российской Федерации, тем самым встроив себя и свою структуру в состав дивизии информационного фронта западной стороны”, – отметил Буякевич.

Он добавил, что российская сторона уже не рассчитывает на адекватную реакцию со стороны офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ, в том числе на гибель американского блогера Гонсало Лиры на Украине, хотя к его независимому расследованию недавно призывал евродепутат от партии “Альтернатива для Германии” Бернхард Цимниок.«”Конечно, они будут обязаны отфиксировать факт такого обращения. Другое дело, что они постараются его замотать под ковер и оставить без внимания, та же Тереза Рибейро. В этом у меня нет никаких сомнений. Но мы, в свою очередь, не позволим ей этого сделать, будем постоянно публично напоминать ей о своих обязанностях и долге”, – заключил дипломат.

Ранее радио Sputnik рассказало, как работу Рибейро оценили в российском МИД.

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