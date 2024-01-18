“Не было и нет”. Дерипаска об основаниях для конфискации активов РФ

У Запада нет правовых оснований для конфискации замороженных в Европе российских средств, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска.«

"Правовых оснований для конфискации замороженных в Европе денег ЦБ РФ (а фактически – российских граждан) как не было, так и нет. Слишком рискованны и непредсказуемы конкретные последствия для той страны, которая на это решится", – написал он в Telegram-канале.

При этом Дерипаска отметил, что “прикрыться коллективной ответственностью” в этом случае не получится.

Радио Sputnik сообщало, что Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски.

Взято отсюда.