ВСУ пополняют свои неуклонно редеющие ряды немолодыми и плохо обученными мобилизованными, у многих из которых алкогольная зависимость, пишет американская газета The New York Times.«”Трое из десяти приходящих солдат ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме”, – сказал о новобранцах своей бригады военнослужащий, сражающийся к юго-западу от Авдеевки.

Он показал журналистам видео, которое недавно снял во время тренировок.

“Инструкторы, пытаясь сдержать смех, были вынуждены удерживать мужчину, которому около 50 лет, только чтобы он мог выстрелить из винтовки. Мужчина старадает от алкоголизма”, – прокомментировали запись авторы.

Ранее радио Sputnik также писало о сдавшихся в плен ВС РФ украинских солдатах-пенсионерах.

Взято отсюда.