“Не можем сделать ничего”. Польский генерал о противодействии Запада России

С начала СВО Евросоюз и НАТО так и не нашли способа эффективно противодействовать или навредить России, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.«”В течение двух лет ни у НАТО, ни у ЕС не было идеи или стратегии противодействия российской гибридной войне. Как видите, (президенту РФ) Владимиру Путину этого достаточно, потому что именно он находится в гибридном наступлении. У него нет особых опасений, поскольку он знает, что мы не можем сделать ничего, что могло бы навредить Кремлю или хотя бы напугать его”, – цитирует Скшипчака газета Rzeczpospolita.

По его словам, Путин также видит, что европейские армии НАТО еще долго будут находиться в процессе реорганизации, реформирования, перевооружения, и сейчас они не готовы к конфронтации.

В статье для журнала Wprost генерал призвал ЕС и НАТО “перейти в наступление”, консолидировавшись вокруг Украины и “жестко заклеймив раскольников” – Венгрию и Словакию, а также отметил, что, возможно, пришло время для “польской инициативы”.«”Зеленский в одиночку штурмует политическую сцену Европы и, к сожалению, мало что из этого выходит. Голоса в поддержку Украины стихают по мере продвижения российской армии на фронте. Это худший сценарий для сражающихся на фронте… Еще не все потеряно. Но вы должны замечать угрозы и реагировать на них заранее. Временное окно возможностей для Европы медленно закрывается из-за отсутствия инициатив. Это плохой прогноз для нас”, – заключил Скшипчак.

Радио Sputnik также рассказало, как Скшипчак оценил вероятность “очередного контрнаступления” ВСУ.

Взято отсюда.