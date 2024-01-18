“Не панацея”. В США высказались по поводу конфискации активов РФ

Конфискация замороженных российских активов не спасет Киев, заявила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.«”Первое, что вы знаете, это то, что необходимо привлечь массу юристов. Никаких решений принято не было. Если решение будет принято, оно в конечном итоге будет коллективным. Ошибочно думать, что это будет эффектом панацеи”, – цитирует ее агентство Reuters.

При этом Прицкер на заседании в Давосе признала, что пока страны далеки от разрешения данного вопроса.

Радио Sputnik писало, что Киев намерен выпустить “репарационные облигации”.

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