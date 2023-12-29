“Не получилось”. Эксперт о попытках использовать активы РФ для помощи Киеву

Администрация США не может использовать для помощи Украине замороженные российские активы без согласия Европы, пишет колумнист The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на официальных лиц.

“Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существуют сомнения по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права, и опасаются, что он может подорвать доверие к евро”, – говорится в статье.

Автор отмечает, что среди стран ЕС консенсуса по этому поводу нет.

В эфире радио Sputnik кандидат экономических наук Александр Аршавский отметил, что США выступают инициатором изъятия активов РФ именно потому, что на их территории их почти нет.«”Разница в подходах США и европейских стран объясняется тем, что основная часть заблокированных активов находится в Европе, это практически все замороженные резервы Центробанка, заблокированные активы российских бизнесменов. В США таких активов достаточно мало. Поэтому они намерены разрабатывать иные меры, в том числе ограничивать финансовые операции тех лиц, которые подпали под санкции. А Европа обсуждает, можно ли вообще изъять активы или как-то их использовать в пользу Украины. Вопрос обсуждается давно и обсуждение ни к чему не привело, это упирается в законодательство”, – отметил Аршавский.

У США и ЕС нет никаких законных оснований не только для изъятия российских активов, но даже для использования образовавшейся от них прибыли, продолжил экономист.«”Было, казалось бы, достаточно простое решение – проценты по замороженным активам Центробанка направлять Украине. Но не получилось – нет правовых оснований”, – пояснил Александр Аршавский.

Взято отсюда.