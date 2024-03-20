Не про “пасть поодиночке”. Шеф Пентагона запретил Украине проигрывать

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Может, и не стоило бы уделять внимание их очередному сбору в Рамштайне, ибо они уже и сами себе противны, но у этого было два особых обстоятельства. Во-первых, двадцатый. Во-вторых, с явлением Ллойда Остина народу. В прошлый-то раз он еще из кабинета вещал, выставив на передний план медицинскую аппаратуру. А теперь то ли аппаратура – при нем, то ли с аппаратом – порядок, хотя бы какой-никакой. Но заботит он своего носителя гораздо меньше Украины. Вот и присутствующие стеснялись спросить про здоровье, все интересовались, “что делать, шеф?”. А тому оставалось лишь разводить руками, которые он опять привез пустыми.

Про те 300 миллионов долларов, что Пентагон, послушать его начальника, чуть ли не по карманам сотрудников насобирал, уже забыли – вчерашний день. Нужна новая доза, а конгресс, как говорят, в лучшем случае вернется к теме финансирования украинской войны не раньше середины апреля. Хорошо, Борис Писториус подсуетился. На правах хозяина и по поручению германского правительства ложкой к обеду бросил на “грев” полмиллиона евро. В боекомплекте 10 тысяч снарядов, сотня бронетранспортеров, столько же единиц спецтранспорта. И ни одного “тауруса”. Потому что пусть Олаф Шольц и отказался считать себя “канцлером мира”, но он ведь и не идиот.

Максимум, как пишут немецкие СМИ, на что может пойти Берлин, чтобы от него наконец отвязались, это закупить в США крылатые ракеты JASSM-ER и отправить их ВСУ вместо своих. Они и раза в два дальнобойнее. Вариант, могут решить в Вашингтоне. Все ему – деньги в кружку. Да и сверхзадачу не отменяет. “Соединенные Штаты не позволят Украине пасть. Коалиция не позволит Украине пасть. Свободный мир не позволит Украине пасть”, – открыл Остин пасть, получается, именно на Украину. Это же для нее звучит как угроза. Раньше-то они клялись, что не позволят русским победить. Разница, как в том старом анекдоте про нюанс в объяснении Чапаева Петьке.

Гораздо конкретнее министра американской обороны был сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Отъявленный русофоб, он, будучи в Киеве, дал понять, что и к украинцам тоже не испытывает теплых чувств. Независимо, сказал, от того, окажем мы вам помощь или нет, вы, сказал, все должны воевать. “Нам нужно больше людей в строю”, – не стал он уточнять,кому “нам”. Это сделал большой черный человек с червоточиной внутри, объявив, что Соединенные Штаты пока не позволяют им пасть. Вот на-пасть – другое дело. Например, на Белгородскую область. Зря что ли граждан США заранее предупреждали, анонсируя теракты, чтобы держались от нее подальше.

Хотя глагол “напасть” от глагола “пасть” в укронацистском исполнении только тем и отличается, что приставкой. Окончание-то у них одинаковое. Ну а что касается напоминавшего бледную тень самого себя Остина, то он мог бы солировать не только в контактной группе “Рамштайн”, но и в вокально-инструментальной. Тоже ведь выезжает в основном на старом репертуаре.

Прямой эфирТучи над Остином: республиканцы могут отправить в отставку главу Пентагона9 января, 15:39

Взято отсюда.