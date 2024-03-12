реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Не разовая акция”. Путин рассказал об отборе на программу “Время героев”

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Не разовая акция". Путин рассказал об отборе на программу "Время героев"

Для участия в кадровой программе “Время героев” участникам СВО предстоит пройти строгий отбор, но не справившиеся смогут попытаться вновь, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев “Лидеры России”.«

"Открывается новая страничка – "Время героев" для тех, кто… принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч поступило", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, претендентам предстоит пройти достаточно строгий отбор.«”Это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе. Так что те, кто не попадут с первого захода, – есть все шансы повторить”, – подчеркнул российский лидер.

Путин также пообещал создавать условия для получения высшего образования бойцами СВО, чтобы они смогли участвовать в этой программе.«”На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся (в зоне проведения СВО, – ред.), жизнью и здоровьем рискуют. Для того, чтобы создать платформу движения вперед… чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала”, – добавил глава государства.

Радио Sputnik ранее рассказало подробности кадровой программы “Время героев”.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Госдуме рассказали, когда состоится инаугурация президента после выборов

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов/"Толк" На пост главы государства претендуют четыре кандидата:…

В Новосибирске экс-директор батутного центра заплатит 1,6 млн за…

Суд Фото: pixabay.com Свою вину 35-летний директор не признал. По…

Названы самые опасные годы жизни для всех знаков зодиака

Астрология. Гороскоп Фото: pixabay.com Представителей знаков зодиака в разные периоды…

В УФСИН России по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие,…

Праздник «Служу России, служу Закону!» прошел в концертном зале «Сибирь»…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp