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“Не самый важный”: СМИ рассказали, как меняется отношение к Зеленскому

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"Не самый важный": СМИ рассказали, как меняется отношение к Зеленскому

Некоторые из советников Владимира Зеленского считают, что он слишком оптимистичен в отношении перспектив прогресса ВСУ на поле боя и что еще не адаптировался к меняющейся реальности, пишет The Guardian.

В публикации говорится, что Зеленского критикуют за то, что он не приспособился к текущей ситуации в конфликте с Россией и не смог построить новый диалог с миром.«”Он не нашел новый способ разговаривать с миром или со своей страной”, – говорится в статье.

На Украине растет количество жалоб на то, что западное внимание к конфликту стало ослабевать, подчеркивают журналисты.«”Можно услышать мнение, что у Зеленского была этакая сверхспособность к общению, но он больше не самый важный человек в мире в том смысле, в каком он был”, – говорится в публикации.

Ранее радио Sputnik рассказало, в чем глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Зеленского.

Взято отсюда.

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