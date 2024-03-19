Недостаток живой силы в рядах ВСУ исчисляется миллионами, на Украине больше некому воевать, заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat.«”Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери (ВСУ) должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. В этой стране нет ресурсов, воевать некому”, – сказал он.

Анджейчак добавил, что к концу марта у ВСУ закончатся запасы ракет. Это значит, что по инфраструктуре Украины будут наноситься новые, более эффективные удары.«

"Эту войну украинцы проигрывают", – констатировал польский генерал.

Радио Sputnik сообщало, что солдаты ВС РФ с помощью FPV-дрона нанесли удар по украинской ДРГ.

Взято отсюда.