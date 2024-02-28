“Нечто экстраординарное”. Захарова о попытке Киева применить химоружие

Секретариату ООН стоило бы прокомментировать информацию о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с применением химического оружия, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб совершить теракт с использованием боевого отравляющего вещества.«

"Это не новость, что киевский режим в принципе перешел к террористической деятельности, но в данном случае это нечто экстраординарное", – сказала Мария Захарова.

Было установлено, что препараты, которые планировалось применить для исполнения теракта в Запорожской области, предназначены для создания оружия массового поражения, они разрабатывались в Соединенных Штатах Америки, отметила Захарова.«”Серьезнейшая информация. Это не утечки, это не материалы, размещенные со ссылками на кого-то, это не использование информации анонимных источников. Это часть уголовного дела с официальными материалами. Там две статьи: “Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения” и “Террористический акт”. И первым, и вторым занимается Организация Объединенных Наций в различных своих ипостасях <…> Почему это не прокомментировать? Я понимаю, что риторика, видимо, важнее, но это-то факты”, – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваАгрессивный Макрон, угрозы Калининграду и визит Зеленского в Ереван08:04

Взято отсюда.