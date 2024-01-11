“Неясный сигнал”. Эксперт о возобновлении США закупок нефти из России

США в октябре 2023 года импортировали из России 36,8 тысячи баррелей нефти, а в ноябре сделали повторную закупку – около 10 тысяч баррелей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Стоимость импорта составила 3,45 миллиона долларов, в обоих случаях нефть приобретали для потребления, отмечает агентство.

США в марте 2022 года ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Нынешняя закупка стала первой за полтора года.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал информацию.«

"В последние два года мы видим, что вся эта сказка о демократии, законности и прочем – она вся нарушена в Соединенных Штатах. То есть фактически они встали на путь "что нам выгодно, что нам важно в данный момент, то мы и будем делать, это и будем называть демократией". Фактически так и происходит. Они сделали пару закупок нефти в октябре-ноябре прошлого года, сейчас об этом отчитались таможенники – видимо, кому-то потребовались эти объемы. Но они небольшие. Возможно, для какого-нибудь НПЗ. Возможно, какая-то компания увидела привлекательную цену. А возможно, это "проба пера", попытка посмотреть на реакцию, посмотреть, что будет", – предположил Юрий Рыков.

Он назвал эти закупки нефти “неясным сигналом” из США.«”Мне кажется, что пока это сигнал неясный. Тем более, что ранее прошел гораздо более важный сигнал: что США хотят отказаться от импорта ядерного топлива. Это, с моей точки зрения, сигнал того, что эскалация продолжается”, – заключил эксперт.

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