Украинское командование отправляет военных в район населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заранее зная, что эти бои обречены, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.«”Уже в течение нескольких недель <…> сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр”, – сказал он.

Ваннер отметил, что украинцев отправляют на смертельные бои в этот район, несмотря на тяжелые потери. Это делается для того, чтобы они продемонстрировали Западу некие наступательные действия, что позволит Киеву в дальнейшем получить дополнительное финансирование.

Ранее радио Sputnik писало, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг населенного пункта Крынки.

Взято отсюда.