Западная тактика, которой обучают украинских военных, бессильна перед укрепленными позициями ВС России, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ.«”Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен”, – рассказал он немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

Фройдинг добавил, что с российскими минными полями не справляются даже специальные тралы, поставленные ВСУ: их мгновенно останавливает ответный огонь. Это вынуждает украинцев разминировать поля вручную в ночное время суток, что занимает гораздо больше времени.«”Это означает, что принцип “удержание позиции за минными заграждениями” работает, если эти позиции укрепленные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные”, – резюмировал немецкий генерал.

Радио Sputnik писало о моральном состоянии военных ВСУ.

Взято отсюда.