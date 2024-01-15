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Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

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Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

Германия готовится к конфликту между Россией и НАТО, который может начаться уже летом 2025 года, после поражения ВСУ, пишет таблоид Bild со ссылкой на документ бундесвера.

По данным издания, эскалация отношений между НАТО и Россией может начаться “уже через несколько недель”. Согласно этому сценарию, в феврале Россия якобы запустит новую волну мобилизации и призовет 200 тысяч человек, после чего начнет активное наступление на позиции ВСУ.

Издание отмечает, что в документе “с точностью до места и месяца” описываются действия России и Запада, кульминацией которых может стать отправка на фронт сотен тысяч солдат НАТО и начало войны летом 2025 года.«”В “день Х”, согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера”, – цитирует публикацию Bild РИА Новости.

При этом издание не отвечает на вопрос, чем закончится эта гипотетическая эскалация.

Радио Sputnik писало, что во Франции призвали не спасать Европу.ЗаряВойна РФ и НАТО, Маск и Трамп, новый лидер Тайваня, трудоголики, пандемия X07:04

Взято отсюда.

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