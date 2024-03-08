“Нет ли еще путей?” Глава МО Франции высказался о вводе войск на Украину

Франция не предлагает западным странам отправлять военнослужащих на Украину для прямого участия в боевых действиях, утверждает министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню.«

"Мы хотели сказать нашим союзникам, что еще мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые. Президент (Франции Эммануэль Макрон) заявил, что мы не станем соучастниками (этого конфликта, – ред.). Тем не менее, все ли мы испробовали в том поле между отправкой оружия, как мы это делаем сейчас, и соучастием, то есть прямой войной с Россией? Нет ли других неиспробованных путей?" – цитирует Лекорню РИА Новости.

В частности, речь идет о западном военном присутствии на территории Украины для разминирования и обучения солдат ВСУ, уточнил министр в эфире радиостанции RMC.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Ераносян назвал две цели Макрона на Украине.

Взято отсюда.