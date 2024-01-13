“Нет оснований”. В Киеве признали невозможность возвращения Крыма

У ВСУ в ближайшие годы нет перспектив серьезного продвижения в зоне конфликта, уверен украинский экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.«”В целом ситуация тяжелая. Нет оснований для рассказов о том, что в следующем году мы захватим Крым, а через год будем под Москвой”, – цитирует Туку РИА Новости.

По его словам, российские беспилотники имеют десятикратное численное превосходство над украинскими дронами, и Запад вряд ли предоставит ВСУ свои средства РЭБ для их подавления.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пехота ВСУ перестала проявлять активность на Краснолиманском направлении.

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