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“Невероятно”: в Киеве опровергли получение Украиной F-16

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"Невероятно": в Киеве опровергли получение Украиной F-16

Публикация издания Newsweek о том, что истребители F-16 уже находятся на Украине, не соответствует действительности, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат.

Накануне радио Sputnik сообщило о публикации в американском журнале о возможном получении Украиной первых из обещанных Западом истребителей F-16.«

"Очевидно, что материал высосан из пальца", – приводит Argumenti.ru публикацию Игната в соцсети.

Он назвал статью Newsweek материалом “ни о чем”, а предположения журнала о том, что самолеты якобы уже задействованы в зоне конфликта на Украине, “невероятными”.

Радио Sputnik сообщало, как в Киеве оценивают положение ВСУ на фронте.

Взято отсюда.

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