Украинская система противовоздушной обороны бессильна перед российской сверхзвуковой ракетой Х-22, заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер.«”Украина недавно сама признала, что из порядка двухсот ракет (Х-22, – ред.), выпущенных по их территории на сегодняшний день, ни одна не была сбита”, – сказал эксперт в подкасте MDR Mitteldeutscher Rundfunk.

Блюхер подчеркнул, что это “огромная ракета” около 11 метров длиной, а масса ее боевой части составляет примерно одну тонну. При этом, Х-22 способна развивать сверхзвуковую скорость и просчитывать траекторию полета к заданной цели, что делает ее недостижимой для украинских систем ПВО, отметил немецкий военный.

Радио Sputnik писало, что Украина опасается новых ударов ракетами Х-22.

Взято отсюда.