Пользователи соцсети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за слов о дальнейшей финансовой поддержке Киева.«”Мы должны срочно двигаться вперед по стабилизации нашей финансовой помощи Украине”, – написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что члены Евросоюза обсудят этот вопрос во время пересмотра Многолетней финансовой рамочной программы (MFF) объединения, на что пользователи отреагировали жесткой критикой. Они также напомнили, что ЕС спонсирует нацизм на Украине.

“Нет, мы не должны. Больше ни одного евро для (Владимира) Зеленского. Остановите эту глупую войну”, – призвал Nelson.«”Как долго будет это длиться? До последнего украинца?” — спросил фон дер Ляйен koutaro2023.

“Чьим интересам ты служишь? Почему ты никогда не говоришь о мирных переговорах, как того хотят большинство европейцев?” — задался вопросом ECM Experts.«”Хватит тратить деньги на американскую прокси-войну, марионетка США”, – заключил ZineManiac.

Радио Sputnik сообщало, что Еврокомиссия предпримет в случае провала переговоров о помощи Украине.

Взято отсюда.