“Никак не могут привыкнуть”. Сенатор Клишас о противостоянии Запада и РФ

Начав экономическую – и не только экономическую – войну против России, Запад не смог одержать в ней победу, это свидетельствует о том, что ситуация в мире кардинальным образом изменилась, отметил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.«”В глазах всего мира – кто ведет против нас экономическую, да и не только экономическую войну? США вместе со своими сателлитами, весь Европейский союз они к этому подключили. И всем уже сказали, что экономика России “разорвана в клочья” – как это говорил еще (экс-президент США) Барак Обама. А тут не только победить Россию на поле боя не удается, но даже не удается нанести существенный ущерб экономике РФ. Потому что мы видим, что в отличие от европейских экономик Россия демонстрирует рост ВВП”, – сказал Клишас в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Страны Запада сами уничтожили свою репутацию мирового лидера, продолжил он.«”Все это уничтожает репутацию американцев и Евросоюза и говорит о том, что никакого мирового экономического гегемона в XXI веке нет, и нужно всем выстраивать отношения на равных, партнерских основаниях. Они к этому никак не могут привыкнуть. То, что их репутация в глазах всего остального мира уже уничтожена, им признать тяжело – но они вынуждены будут это признать”, – добавил сенатор.

Программу Андрея Клишаса слушайте здесь. Сенатор Клишас. Да, тот самыйРакета в Польше и подготовка к выборам в РоссииВчера, 17:04Сенатор Клишас. Да, тот самыйАргентина не в БРИКС, “убийство” Украины и планы на 2024-йВчера, 17:34

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