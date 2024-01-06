“Никакая ПВО не справится”. В Киеве заговорили о будущих российских ударах

Россия будет увеличивать число ударов по объектам на территории Украины, считает бывший полковник СБУ Олег Стариков.«”Ситуация такая – количество ударов будет возрастать, но они будут направлены на достижение конкретных целей”, — сказал он в эфире в эфире YouTube-канала канала Politeka Online.

По мнению Старикова, главными целями для российских сил будут украинские аэродромы, которые могут использоваться ВСУ как логистические центры и места хранения американских истребителей F-16. Он также предположил, что ВС РФ могут прибегнуть к технике роя дронов, которой не в силах противостоять украинские системы противовоздушной обороны.«”Если будет 50-60 разведывательных или ударных дронов, то, говорю сразу, будет очень тяжело. Никакая система ПВО с этим не справится”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik писало, что в Раде сравнили удар ВС РФ по Киеву с Армагеддоном.

Взято отсюда.