Подразделениям украинской армии вскоре придется отступать вглубь подконтрольной Киеву территории, чтобы сократить линию фронта, считает украинский политик Игорь Лапин.«”Уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции. Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать? <…> Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10–12 рядов перекрытия из бревен и земли”, – поделился он мнением в интервью YouTube-каналу “Фабрика новостей”.

По словам Лапина, которые приводит РИА Новости, для строительства более мощных фортификационных сооружений и сокращения линии фронта ВСУ следует начать отход вглубь подконтрольной территории и возводить оборонительные рубежи с помощью спецтехники, а не вручную.

Радио Sputnik также писало, какая избранная ВСУ тактика неприятно удивила находящегося в зоне конфликта немецкого военкора.

Взято отсюда.