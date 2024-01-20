реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Никакой блиндаж не выдержит”. В Киеве допустили отход ВСУ вглубь Украины

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Никакой блиндаж не выдержит". В Киеве допустили отход ВСУ вглубь Украины

Подразделениям украинской армии вскоре придется отступать вглубь подконтрольной Киеву территории, чтобы сократить линию фронта, считает украинский политик Игорь Лапин.«”Уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции. Их у нас нет. Ну что, дальше будем лопатами копать? <…> Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами. Потому что, мы же понимаем, что никакой блиндаж не выдержит прямое попадание, если он не бетонный и не имеет 10–12 рядов перекрытия из бревен и земли”, – поделился он мнением в интервью YouTube-каналу “Фабрика новостей”.

По словам Лапина, которые приводит РИА Новости, для строительства более мощных фортификационных сооружений и сокращения линии фронта ВСУ следует начать отход вглубь подконтрольной территории и возводить оборонительные рубежи с помощью спецтехники, а не вручную.

Радио Sputnik также писало, какая избранная ВСУ тактика неприятно удивила находящегося в зоне конфликта немецкого военкора.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В Барнауле пожаловались на “непутевых” родителей, оставляющих малышей без присмотра

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Фицо расскажет Шмыгалю неприятную новость о перспективах Украины в НАТО

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Русские это знают. Тактика ВСУ на фронте шокировала немецкого военкора

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона ВСУ на приграничное село

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по Донецку

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинские СМИ: Зеленский решился на увольнение главкома ВСУ Залужного

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ объяснили, почему опасаются ввозить на Украину истребители F-16

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Бригада медиков попала под обстрел ВСУ в Горловке, есть раненая

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске