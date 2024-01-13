“Никакой поддержки Украины”. PepsiCo дала инструкции украинским рекламщикам

Компания PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать конфликт с Россией в рекламе своих продуктов, сообщила организация B4Ukraine, ведущая учет иностранных компаний, продолжающих работу в России.

Уточняется, что такие требования содержались в рассылке компании для потенциальных партнеров по рекламе, которых она искала осенью прошлого года.«”НИКАКИХ: упоминаний о войне, военных действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных силах Украины. НИКАКОЙ: поддержки Украины и армии. НИКАКИХ: негативных коннотаций, создающих ощущение “небезопасности”, – приводит фрагмент текста РИА Новости.

Сотрудники B4Ukraine обратились в PepsiCo за комментариями, но пока их не получили.

В сентябре 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список “международных спонсоров войны” из-за сотрудничества с РФ.

Ранее радио Sputnik писало, что Украина внесла американскую сеть фастфуда Subway в список “спонсоров войны”.

Взято отсюда.