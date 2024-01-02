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“Но забудьте о контрнаступлении”. Зеленский резко набросился на украинцев

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"Но забудьте о контрнаступлении". Зеленский резко набросился на украинцев

Граждане Украины утратили чувство нависающей угрозы и сосредоточились на внутренних проблемах государства в ущерб боевым действиям, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Economist.

По его словам, у украинцев пропало “чувство экзистенциальной угрозы” и ощущение сплоченности, которое присутствовало в начале конфликта. Зеленский также отметил, что новый законопроект, согласно которому призывной возраст опустился ниже 27 лет не снискал поддержки среди граждан страны.«

"Альтернативы нет. Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", – заявил он в интервью.

Зеленский добавил, что если украинцы продолжат концентрироваться на внутренних проблемах страны, то они могут “забыть о наступательных действиях”.«”Тогда нам нужно назначить выборы. Изменить закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступлении”, – заключил глава киевского режима.

Радио Sputnik сообщало, какой ультиматум Зеленский поставил украинцам в новогоднем обращении.

Взято отсюда.

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