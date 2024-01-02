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Норвегия разрешила своим компаниям напрямую продавать оружие Украине

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Норвегия разрешила своим компаниям напрямую продавать оружие Украине

Правительство Норвегии разрешило национальным компаниям продавать оружие и оборонную продукцию напрямую Украине, следует из релиза, опубликованного на сайте кабмина.«”Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности военным структурам Украины”, – приводит заявление РИА Новости.

Эти меры означают, что норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для осуществления прямых оружейных продаж Киеву.

Одновременно норвежские власти отметили, что Осло продолжит придерживаться решения парламента от 1959 года, в котором говорилось, что “Норвегия не допустит продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует угроза войны”.«”Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях”, – указано в релизе.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что принятое решение обусловлено “чрезвычайной ситуацией”, в которой оказалась Норвегия вместе с союзниками в контексте украинского конфликта.

Радио Sputnik сообщало, что у Британии закончилось вооружение, которое можно передать Украине.

Взято отсюда.

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