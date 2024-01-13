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Новый глава МИД Франции приехал в Киев и пообещал долгосрочную поддержку

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Новый глава МИД Франции приехал в Киев и пообещал долгосрочную поддержку

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа, сообщает телеканал BFMTV.«”Я прибыл сюда, чтобы заявить, что Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане”, – цитирует Сежурне РИА Новости.

Перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским Сежурне рассказал, что представители Франции совершат несколько визитов на Украину, чтобы понять, “в чем сегодня нуждаются украинцы”, говорится в публикации.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Алексей Чадаев оценил итоги визита в Киев британского премьера Риши Сунака.

Взято отсюда.

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