«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов

Английский «Ньюкасл» обыграл французский «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Англии, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей точными ударами отметились Мигель Альмирон, Дэн Берн, Шон Лонгстафф и Фабиан Шер. За «ПСЖ» забил Лукас Эрнандес.

В турнирной таблице группы F «Ньюкасл» после двух туров набрал четыре очка. «ПСЖ» имеет в своем активе три балла.

В следующем туре «Ньюкасл» дома сыграет с дортмундской «Боруссией». «ПСЖ» дома встретится с «Миланом».

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