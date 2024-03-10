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“О чем тогда говорили?” У Пескова появились вопросы к Шольцу

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"О чем тогда говорили?" У Пескова появились вопросы к Шольцу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он хочет узнать у канцлера ФРГ Олафа Шольца, о чем в 2022 году говорили занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.

Так он отреагировал на слова Шольца о том, что Россия и Украина не обсуждали проект мирного договора в Стамбуле весной 2022 года, а вся информация о договоренностях является “российской пропагандой”.«

"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Радио Sputnik сообщало, как Турция отреагировала на информацию о якобы запланированных на март переговорах по Украине.

Взято отсюда.

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