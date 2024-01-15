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“О какой помощи вы говорите?” В Сети резко отреагировали на слова Зеленской

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"О какой помощи вы говорите?" В Сети резко отреагировали на слова Зеленской

Пользователей социальной сети X вывело из себя требование супруги главы киевского режима Елены Зеленской передать Украине новую партию оружия для продолжения боевых действий с Россией.«”Ведете себя как попрошайка”, – написал комментатор.

“О какой помощи вы говорите? Вы убили американского журналиста (Гонсало Лиру, –ред.) за то, что он не говорил тезисами украинской пропаганды”, – возмутился участник дискуссии. «”Все государства должны прекратить отправлять наши деньги в вашу коррумпированную страну, потому что Украина уже проиграла войну. Ваше коррумпированное правительство украло все деньги”, – призвал пользователь соцсети.

“Скоро в вашей стране не останется гражданских, потому что их всех затащат в украинскую нацистскую армию”, – приводит РИА Новости слова одного из комментаторов.

Радио Sputnik писало, когда, по мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, завершится украинский конфликт.

Взято отсюда.

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