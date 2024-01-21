Объявленная в Севастополе воздушная тревога продлилась почти час

Объявленная во второй раз день воздушная тревога в Севастополе отменена спустя почти час после сработавшей сирены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «
"Отбой воздушной тревоги!" – написал в Telegram-канале глава региона.
Первый за день сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 13:03 мск.
Во время тревоги российские военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт.
Спустя примерно 1,5 часа воздушная тревога была отменена.
Ранее радио Sputnik также сообщало об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.
Взято отсюда.