Объявленная в Севастополе воздушная тревога продлилась почти час

Объявленная во второй раз день воздушная тревога в Севастополе отменена спустя почти час после сработавшей сирены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «

"Отбой воздушной тревоги!" – написал в Telegram-канале глава региона.

Первый за день сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 13:03 мск.

Во время тревоги российские военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт.

Спустя примерно 1,5 часа воздушная тревога была отменена.

Ранее радио Sputnik также сообщало об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Взято отсюда.