Объявленная в Севастополе воздушная тревога пролилась 13 минут

Объявленная в третий раз день воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 13 минут после ее объявления, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«”Отбой воздушной тревоги!” – написал в Telegram-канале глава региона.

Первый за день сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 11:18 мск, спустя примерно 25 минут воздушная тревога была отменена.

Во время тревоги военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт.

Второй раз сирены в городе работали на протяжении 20 минут.

В четверг Развожаев заявил, что Севастополь подвергся одной из самых массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время.

Накануне радио Sputnik также сообщало об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Взято отсюда.