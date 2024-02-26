“Общий конец”. О чем говорит предупреждение в ICAN о ядерной войне

Украинский конфликт может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, считает координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. По ее мнению, за последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом.

“Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации”, – сказала Сандерс-Закре в интервью РИА Новости.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что за подобной риторикой стоит желание демонизировать Россию.«”Я думаю, что это традиционная демонизация России. Как правило, все подобные рассуждения идут о том, что, дескать, Россия угрожает миру своим ядерным оружием, и если ей не дадут победить на Украине, то она применит его либо на Украине, либо в рамках мирового масштаба. Такие разговоры – это такой информационный фейк, демонизация с точки зрения возможности ядерного конфликта, причем вина тут же возлагается на российскую сторону. Вся эта риторика, скорее, не столько про приближение, возможность ядерного конфликта, сколько дополнительная строчка обвинений в адрес России. В реальности в ядерном конфликте, скажем, США, НАТО против России победителей, конечно, не будет. Применение с любой стороны ядерного оружия в таких масштабах – это общий конец, причем без победы какой-либо из сторон”, – сказал Михаил Смолин.

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявлял, что наибольший ядерный риск связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе, которая может спровоцировать прямую военную конфронтацию между ядерными державами.

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