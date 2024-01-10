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“Одесса не тот город”. В Киеве назвали полным безумием действия Зеленского

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"Одесса не тот город". В Киеве назвали полным безумием действия Зеленского

Решение Владимира Зеленского проводить принудительную мобилизацию на Украине, в том числе в Одессе, грозит серьезными последствиями, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.«

"Результат всех этих действий (Зеленского, – ред.) – это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то, что в Одессе происходит, – это вообще полное безумие. <…> Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем", – сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Соскин отметил, что глава киевского режима довел страну до краха во всех отношениях, в частности, решив принудительно отправлять мужчин на передовую. «”Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные”, – приводит РИА Новости слова эксперта.

Радио Sputnik писало, что в украинскую армию начали набирать женщин до 60 лет.

Взято отсюда.

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