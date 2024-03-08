реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Офицер из Тувы стал Героем России после уничтожения автоколонны ВСУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Офицер из Тувы стал Героем России после уничтожения автоколонны ВСУ

Уроженец Тувы, офицер Чалым Чулдум-оол получил звание Героя России за уничтожение автоколонны ВСУ, сообщил глава Республики Тува Владислав Ховалыг.«”У Тувы еще один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо Верховному Главнокомандующему за решение!” – написал Ховалыг в Telegram-канале.

Офицер, руководя действиями огнеметного взвода, одним из первых выявил колонну из пяти автомобилей противника и уничтожил два из них выстрелами из гранатомета, затем с помощью подчиненных разбил вражеский отряд и лично уничтожил около 10 военнослужащих ВСУ из стрелкового оружия, говорится в материале телеканала “360”.

Ранее радио Sputnik рассказало, как боец ВС России спас технику связи под обстрелом ВСУ.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли…

Последствия пожара в частном доме в Новгородской области. 8 марта…

В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото…

Из ТРК “Фиеста” в Челябинске эвакуировали 300 человек

Из ТРК “Фиеста” в Челябинске эвакуировали 300 человек

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото Триста человек,…

Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины

Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки…

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото Житель Дагестана в ходе…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp