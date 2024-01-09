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“Октябрь 2025 года”. Во Франции описали грядущее поражение Украины

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"Октябрь 2025 года". Во Франции описали грядущее поражение Украины

Украина может согласиться на перемирие с Россией осенью 2025 года, причем подписывать договор будет уже не Владимир Зеленский, считает французский политолог Брюно Тертре.«”Октябрь 2025 года. В непримечательной военной казарме недалеко от Запорожья временный президент Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем тремя годами конфликта, Украина решила, что ее выживание требует компромисса. В апреле российские войска прорвались через украинскую оборону на юго-восток и северо-восток и захватили Харьков и Одессу, лишив Киев доступа к морю и подведя Россию к воротам Европы”, – говорится в публикации.

По мнению автора, после подписания перемирия президент России Владимир Путин объявит о “поражении Запада” и “второй победе над нацизмом” и запланирует парад на Красной площади в честь своей армии-победительницы.«”Это было бы кошмаром для всей Европы и стимулом для России и ее союзников идти дальше”, – комментирует Тертре перспективу поражения Украины.

Ранее радио Sputnik рассказало, каким в США видят вероятный исход конфликта на Украине.

Взято отсюда.

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