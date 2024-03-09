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“Октябрьский сюрприз”. СМИ о возможной судьбе Украине перед выборами в США

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"Октябрьский сюрприз". СМИ о возможной судьбе Украине перед выборами в США

Флаг США в Киеве. Архивное фото

Конфликт на Украине может завершиться в этом году “октябрьским сюрпризом” незадолго до выборов в США, который выразится в разделе Украины, считает обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата.

По его мнению, Украина в нынешнем виде “будет распущена”, на ее месте после одностороннего заявления правительства страны при поддержке военного командования возникнет “новая Украина”.

Кроме того, журналист полагает, что интерес России в нейтралитете Украины будет “удовлетворен”, и предполагаемое новое государственное образование у российских границ будет проявлять “стратегическую автономию”.

Под выражением “октябрьский сюрприз” в США подразумевают значимое событие, которое происходит примерно за месяц до президентских выборов в ноябре и может повлиять на исход голосования.

Радио Sputnik также писало, как американский бизнесмен Илон Маск оценил работу ЦРУ на Украине.

Взято отсюда.

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