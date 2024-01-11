Ольшанский: на Западе готовят “запасные аэродромы”

Западные страны, видя развитие ситуации в украинском конфликте, “готовят запасные аэродромы”, считает публицист Дмитрий Ольшанский.«”Я думаю, что происходит какая-то интрига с той стороны фронта, о которой мы пока можем судить очень поверхностно – по каким-то слухам, сплетням, обрывкам информации. Но я думаю, что западные правительства готовят какие-то запасные аэродромы, потому что понимают, что украинская позиция ослабевает во времени, в том числе потому что проседает мощный эмоциональный пафос, который был полтора года назад… Люди устают, и кроме того “устают” финансы. И мы видим, что чем дальше, тем сложнее согласовать финансовые и военные транши. Они понимают, что это может сказаться и на поле боя, потому готовят нам коварные планы”, – сказал Дмитрий Ольшанский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Публицист предположил, что таким “планом Б” Запада может стать побуждение России к переговорам, в ходе которых будет продолжаться вооружение Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отметил, что Россия продолжает спецоперацию, предпосылок для переговоров нет.

“Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию”, сказал Песков.

Программу Дмитрия Ольшанского слушайте здесь. Комиссар исчезает”Мирная формула”, приговор пенсионера в Житомире, амбиции четы ОбамыВчера, 21:04

Взято отсюда.